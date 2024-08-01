Advertisement

لبنان

الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها الى بيروت حتى إشعار آخر

Lebanon 24
01-08-2024 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1229344-638581436625618120.jpeg
Doc-P-1229344-638581436625618120.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية انها علقت مؤقتا جميع رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر، وفقاً لـ"سكاي نيوز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن بحث مع نتانياهو هاتفياً أهمية الجهود الجارية لخفض التصعيد وتجنّب اتساع التوتّر في المنطقة الحدودية مع لبنان
lebanon 24
02/08/2024 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الجيش: معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل الغربي سقطت في الأراضي اللبنانية
lebanon 24
02/08/2024 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نريد تحييد لبنان عن مشاكل لا علاقة له فيها
lebanon 24
02/08/2024 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن اعترضنا على ربط لبنان بحروب المنطقة ونريد أن نحيّده عن مشاكل لا علاقة له فيها
lebanon 24
02/08/2024 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الخطوط الجوية الجزائرية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2024-08-01
16:39 | 2024-08-01
16:00 | 2024-08-01
15:52 | 2024-08-01
15:52 | 2024-08-01
15:48 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24