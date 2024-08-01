مطلوبون من مناطق مختلفة في قبضة الجيش.. هذه التهم وجّهت إليهم

أشارت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٤ مواطنين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ا.غ.) في بلدة المنية – الشمال لإقدامه على فرض خوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين وشتم المؤسسة العسكرية.

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- توقيف المواطن (ح.س.) في بلدة حربتا – البقاع، كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضُبط في حوزته سلاح حربي.

- توقيف المواطنَين (م.ع.) و(ح.م.) في منطقة الهرمل – البقاع، كونهما مطلوبين لإقدامهما على ترويج المخدرات وإطلاق النار، وضُبطت في حوزتهما ٢٧٨ حبة كبتاغون".

واشار البيان إلى أن المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.