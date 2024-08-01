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لبنان

المدارس الصيفية.. سبب غريب لعدم إرسال الأهالي أولادهم إليها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-08-2024 | 15:15
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واجه العديد من المدارس الرسمية أزمة في تأمين العدد المطلوب من التلاميذ لكل صف وذلك للسماح للمدرسة بفتح دورة صيفية تمتد لفترة محدودة، حيث يستعد الطلاب من خلالها إلى العام الدراسي المقبل.
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في السياق أكّد مصدر تربوي لـ"لبنان24" أن عددًا كبيرًا من الأهالي تمنعوا عن إرسال أولادهم إلى المدرسة الصيفية وذلك لسبب عدم دفع منظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي بدلات نقل لأولياء الأمور، حيث أمّنت هذه الجهات السنة الماضية 30 دولارا لكل طالب، وساهمت بجذب 120 ألف تلميذ، وهو العدد الأضخم الذي تم تسجيله خلال السنوات الماضية.
وحسب المصادر فإن عدد المتعلمين والمدارس المشاركة تراجع قرابة 50%.
المصدر: خاص لبنان24

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