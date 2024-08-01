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لبنان

باسيل: نريد تحييد لبنان عن مشاكل لا علاقة له فيها

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:24
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أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى اننا "ابناء اللحظات الأولى، نحنا اولاد القضية – قضية الحريّة، السيادة والاستقلال. هي قضية وليست شعاراً وما من أحد يستطيع أخذها منا، نعمل كل يوم لنستحقها، السيادة ليست خطاباً ومزايدة كلامية. هي افعال والتزامات".
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وقال باسيل في عشاء اللجنة المركزية للقدامى في التيار: "ليس كل من رفع شعار السيادة أصبح سياديا".

وأضاف: "نحن اعترضنا على ربط لبنان بحروب المنطقة ونريد أن نحيّده عن مشاكل لا علاقة له فيها".
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