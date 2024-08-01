باسيل: نريد تحييد لبنان عن مشاكل لا علاقة له فيها

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أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى اننا "ابناء اللحظات الأولى، نحنا اولاد القضية – قضية الحريّة، السيادة والاستقلال. هي قضية وليست شعاراً وما من أحد يستطيع أخذها منا، نعمل كل يوم لنستحقها، السيادة ليست خطاباً ومزايدة كلامية. هي افعال والتزامات".وقال باسيل في عشاء اللجنة المركزية للقدامى في التيار: "ليس كل من رفع شعار السيادة أصبح سياديا".وأضاف: "نحن اعترضنا على ربط لبنان بحروب المنطقة ونريد أن نحيّده عن مشاكل لا علاقة له فيها".