Advertisement

لبنان

أحمد رستم عرض وعثمان لشؤون عكارية

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:52
A-
A+

Doc-P-1229383-638581495775134909.png
Doc-P-1229383-638581495775134909.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار النائب في "تكتل الإعتدال الوطني"، الدكتور أحمد رستم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، في مكتبه في مقر قوى الأمن الداخلي.
وعرضا لشؤون عكارية، وبخاصة لمشروع ترميم سجن حلبا - عكار، ما يخفف عن أهالي السجناء أعباء التنقلات وبُعد المسافات، وأكد عثمان أن مشروع ترميم السجن شارف على الانتهاء.
Advertisement
كما ونقل رستم مطالب المؤهلين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي لناحية استحقاقهم الحصول على قسائم المحروقات ووعد عثمان بانهاء هذا الملف بإيجابية، بحسب بيان عن مكتب رستم.  (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2024-08-01
16:39 | 2024-08-01
16:00 | 2024-08-01
15:52 | 2024-08-01
15:48 | 2024-08-01
15:24 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24