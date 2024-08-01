أحمد رستم عرض وعثمان لشؤون عكارية

زار النائب في "تكتل الإعتدال الوطني"، الدكتور أحمد رستم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، في مكتبه في مقر قوى الأمن الداخلي.



Advertisement كما ونقل رستم مطالب المؤهلين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي لناحية استحقاقهم الحصول على قسائم المحروقات ووعد عثمان بانهاء هذا الملف بإيجابية، بحسب بيان عن مكتب رستم. (الوكالة الوطنية) وعرضا لشؤون عكارية، وبخاصة لمشروع ترميم سجن حلبا - عكار، ما يخفف عن أهالي السجناء أعباء التنقلات وبُعد المسافات، وأكد عثمان أن مشروع ترميم السجن شارف على الانتهاء.كما ونقل رستم مطالب المؤهلين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي لناحية استحقاقهم الحصول على قسائم المحروقات ووعد عثمان بانهاء هذا الملف بإيجابية، بحسب بيان عن مكتب رستم. (الوكالة الوطنية)