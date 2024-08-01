"الحزب" يردّ على "غارة بلدة شمع".. هذا ما فعله

أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم الخميس، أنه اطلق العشرات من صواريخ "الكاتيوشا" على مستوطنة متسوفا.





وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد وإسناداً لمقاومته.. ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها، قامنا ‌‌يوم الخميس 1-8-2024 بإطلاق العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا".

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