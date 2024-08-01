الوضع خطير.. أين أطباء الطوارئ؟

لفتت مصادر طبية لـ"لبنان24" إلى أن أعداد أطباء الطوارئ في لبنان مقلق وخطير جدًا، إذ يتوزع قرابة 30 طبيبًا فقط على مختلف المستشفيات.

ومع استهداف إسرائيل حارة حريك، والتي أصيب خلالها أكثر من 60 شخصًا، نبّهت المصادر الطبية الى النقص المريب في العديد من الإختصاصات التي تعتبر دقيقة، نسبة إلى تواجد الأطباء خارج لبنان.

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وفي وقت يشهد لبنان عودة جزئية لبعض الأطباء، وعلى الرغم من خطة الطوارئ التي قد تعتمدها المستشفيات في حال اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل إلا أن الطواقم الطبية بقدراتها الحالية ستكون أمام تحد كبير لناحية كيفية إدارة الحالات وتوزيع مهام إتمام العمليات الجراحية الدقيقة التي تواجه نقصا فظيعا في بعض من الاختصاصات.