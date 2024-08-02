31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخارجية أدانت من مجلس الأمن الإعتداءات الإسرائيلية: للإلتزام الكامل بالقرار 1701
Lebanon 24
02-08-2024
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بتاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٤، التي دعت إليها روسيا، الصين والجزائر، بناء على طلب إيران، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبرته تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الإكتظاظ، في إنتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.
Advertisement
وجدد القائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة هادي هاشم، في الجلسة، تمسك لبنان بالشرعية الدولية، ورفضه الحرب، وإلتزامه الكامل بالقرار 1701، مشددا على أن الشرط الأول والأساس لأي مبادرة أو مسعى للتهدئة في الجنوب، هو إنهاء احتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، وإيجاد حلّ لتحفظات لبنان على كل النقاط على طول الخط الأزرق، ووقف الإنتهاكات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية.
كما أدان لبنان الإعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وآخرها عملية الإغتيال في العاصمة الإيرانية، ممّا يؤكّد نوايا إسرائيل العدوانية، وعزمها توسيع بقعة الصراع، داعيا مجلس الأمن لتعديل مقاربته قبل فوات الأوان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع
Lebanon 24
بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع
07:47 | 2024-08-01
01/08/2024 07:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
09:56 | 2024-08-01
01/08/2024 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
09:49 | 2024-08-01
01/08/2024 09:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:55 | 2024-08-01
01/08/2024 10:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلنت إسرائيل أنّها اغتالته... مسؤول بارز يكشف عن مصير محمد الضيف
Lebanon 24
بعدما أعلنت إسرائيل أنّها اغتالته... مسؤول بارز يكشف عن مصير محمد الضيف
05:58 | 2024-08-01
01/08/2024 05:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-08-02
التصعيد حتمي دون بلوغ الحرب الإقليمية المفتوحة
04:38 | 2024-08-02
المجلس العام الماروني هنأ بتطويب البطريرك الدويهي: مصدر فخر واعتزاز للبنان
03:43 | 2024-08-02
خطار لموظفي ومتطوعي الدفاع المدني: استمرّوا في الحفاظ على السلامة العامة
03:40 | 2024-08-02
صباح اليوم.. هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة
03:23 | 2024-08-02
بشأن التوغل في لبنان.. رسالة عاجلة من نواب في الكنيست إلى نتنياهو
03:22 | 2024-08-02
من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.. من أوقفت الأمن في الحمرا؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
02/08/2024 11:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
02/08/2024 11:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
02/08/2024 11:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24