على الرغم من التحذير.. أكثر من 15 ألف أسترالي في لبنان

حثّت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ المواطنين الأستراليين في لبنان على المغادرة على متن الرحلات التجارية المتاحة، محذرة من "وجود خطر حقيقي يتمثل في تصعيد الصراع في المنطقة بشكل خطير" ومن تدهور الوضع الأمني بسرعة وفي وقت قصير.

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وحذرت وونغ من السفر إلى لبنان من أستراليا، قائلة "إذا كنت في أستراليا وتفكر في السفر إلى لبنان، فلا تفعل".

من جانبه، ناشد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مجددا مواطنيه في لبنان بالعودة إلى وطنهم، في ظل تصاعد الصراع الإقليمي.

ولا يزال أكثر من 15 ألف مواطن أسترالي ومقيم، على الرغم من التحذيرات بمغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة.

وأكّد العديد من الأستراليين اللبنانيين في جميع أنحاء لبنان إن هذه التحذيرات لن تغير خططهم للسفر إلى وطنهم.

وتقدر الحكومة أن هناك ما لا يقل عن 15 ألف أسترالي لا يزالون في لبنان، لكن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 30 ألفاً.(ABC NEWS)