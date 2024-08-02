Advertisement

لبنان

على الرغم من التحذير.. أكثر من 15 ألف أسترالي في لبنان

Lebanon 24
02-08-2024 | 02:11
A-
A+

Doc-P-1229513-638581874710163133.png
Doc-P-1229513-638581874710163133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثّت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ المواطنين الأستراليين في لبنان على المغادرة على متن الرحلات التجارية المتاحة، محذرة من "وجود خطر حقيقي يتمثل في تصعيد الصراع في المنطقة بشكل خطير" ومن تدهور الوضع الأمني بسرعة وفي وقت قصير.
Advertisement
 
وحذرت وونغ من السفر إلى لبنان من أستراليا، قائلة "إذا كنت في أستراليا وتفكر في السفر إلى لبنان، فلا تفعل".
من جانبه، ناشد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مجددا مواطنيه في لبنان بالعودة إلى وطنهم، في ظل تصاعد الصراع الإقليمي.
 
ولا يزال أكثر من 15 ألف مواطن أسترالي ومقيم، على الرغم من التحذيرات بمغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة.
 
وأكّد العديد من الأستراليين اللبنانيين في جميع أنحاء لبنان إن هذه التحذيرات لن تغير خططهم للسفر إلى وطنهم.
 
وتقدر الحكومة أن هناك ما لا يقل عن 15 ألف أسترالي لا يزالون في لبنان، لكن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 30 ألفاً.(ABC NEWS)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-08-02
04:38 | 2024-08-02
03:43 | 2024-08-02
03:40 | 2024-08-02
03:23 | 2024-08-02
03:22 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24