Advertisement

لبنان

باسيل أرجأ زيارته إلى البقاع الشمالي.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1229534-638581907123562753.png
Doc-P-1229534-638581907123562753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد أرجأ جولته إلى البقاع الشمالي والتي كانت مقررة الأحد المقبل في 4 آب، إلى موعد لاحق.
 
وحسب المعلومات فإن باسيل أرجأ زيارته نظرًا للظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: نريد تحييد لبنان عن مشاكل لا علاقة له فيها
lebanon 24
02/08/2024 11:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن اعترضنا على ربط لبنان بحروب المنطقة ونريد أن نحيّده عن مشاكل لا علاقة له فيها
lebanon 24
02/08/2024 11:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور جبران باسيل.. فنان لبنانيّ يحتفل بمعموديّة إبنه شربل (صور وفيديو)
lebanon 24
02/08/2024 11:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24
راي باسيل.. أمل لبنان في الحصول على ميدالية أولمبية
lebanon 24
02/08/2024 11:45:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

باسيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-08-02
04:38 | 2024-08-02
03:43 | 2024-08-02
03:40 | 2024-08-02
03:23 | 2024-08-02
03:22 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24