باسيل أرجأ زيارته إلى البقاع الشمالي.. ما السبب؟

عُلم أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد أرجأ جولته إلى البقاع الشمالي والتي كانت مقررة الأحد المقبل في 4 آب، إلى موعد لاحق.

وحسب المعلومات فإن باسيل أرجأ زيارته نظرًا للظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.