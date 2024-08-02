بشأن التوغل في لبنان.. رسالة عاجلة من نواب في الكنيست إلى نتنياهو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حذروا في رسالة إلى نتنياهو من التوغل البري في لبنان وفقاً للخطة الحالية للجيش الإسرائيلي.

وأشارت هيئة البث إلى أن الرسالة أيدت التوغل البري في لبنان من حيث المبدأ لكن الخطة التي عرضت ستؤدي إلى البلبلة وليس إلى الحسم، حسب تعبيرهم. (سكاي نيوز)