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لبنان

صباح اليوم.. هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة

Lebanon 24
02-08-2024 | 03:40
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أشارت غرفة التحكم المروري إلى أنّ عددًا من الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة، صباح اليوم الجمعة.
 
ولفتت غرفة التحكم عبر حسابها على أكس إلى أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت.
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كما أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية المسلك الغربي، كذلك على طريق البربير باتجاه كورنيش المزرعة.
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