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لبنان

المجلس العام الماروني هنأ بتطويب البطريرك الدويهي: مصدر فخر واعتزاز للبنان

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:38
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تقدم المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، "بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا  بمناسبة تطويب البطريرك أسطفان الدويهي. ويعتبرها مناسبة عظيمة ومصدر فخر واعتزاز للبنان وللموارنة حيث يجسد البطريرك الدويهي قيم المحبة والإيمان والعمل الصالح التي تميزت بها مسيرته الروحية".
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وقال في بيان: " يعتبر من أعظم البطاركة الذين تركوا أعمق الأثر في تاريخ الكنيسة المارونية وفي وجدانها".

ورأى "أن تطويب البطريرك الدويهي هو تكريم لجميع اللبنانيين الذين يسعون إلى السلام والعدل والتعاون بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا أن "تكون شفاعته سببا في تعزيز الوحدة الوطنية وأن يعم السلام في ربوع وطننا الحبيب". 

وتمنى المجلس العام الماروني أن "تساهم هذه المناسبة في تجديد الروح والنهوض الاجتماعي، وأن نستوحي من حياة الدويهي فضائل الإيمان، والمحبة، والتواضع، والتسامح والشجاعة، والحكمة، يتوجه بالتقدير لجهود غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الساهر الأمين على الكنيسة المارونية وحضورها الحي في الكيان اللبناني، كما يجدد المجلس الشكر الى دوائر الفاتيكان وبكركي التي أهدت بلاد الأرز والعالم هذا الطوباوي الأول بين بطاركة الشرق في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ كنيستنا".
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