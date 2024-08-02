بيان من طيران الشرق الاوسط.. إليكم ما أُعلن بشأن الرحلات

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أن رحلاتها ليومي 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.ونشرت شركة الطيران جدولا يظهر الرحلات التي تم تأخيرها وأتت على الشكل التالي: