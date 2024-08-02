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لبنان

بيان من طيران الشرق الاوسط.. إليكم ما أُعلن بشأن الرحلات

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:40
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 أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  في بيان أن رحلاتها ليومي 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
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ونشرت شركة الطيران جدولا يظهر الرحلات التي تم تأخيرها وأتت على الشكل التالي:
 
 
ولفت البيان إلى أنّه يُسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .
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