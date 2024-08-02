الحواط: وطن القديسين لا يموت مهما اشتدت المحن

Advertisement

كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس": "مع تطويب البطريرك اسطفان الدويهي يرتفع لبنان أكثر في القداسة ، مع سفير جديد له في السماء".وأضاف: "الطوباوي الجديد رجل العلم والقداسة هو واحد من صانعي النموذج اللبناني القائم على العلم والإنفتاح والتجذر في هذه الأرض الغالية".وختم الحواط: "وطن القديسين وطن لا يموت مهما اشتدت المحن”.