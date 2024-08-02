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لبنان

الحواط: وطن القديسين لا يموت مهما اشتدت المحن

Lebanon 24
02-08-2024 | 05:23
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 كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس": "مع تطويب البطريرك اسطفان الدويهي يرتفع لبنان أكثر في القداسة ، مع سفير جديد له في السماء". 

وأضاف: "الطوباوي الجديد رجل العلم والقداسة هو واحد من صانعي النموذج اللبناني القائم على العلم والإنفتاح والتجذر في هذه الأرض الغالية". 
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وختم الحواط: "وطن القديسين وطن لا يموت مهما اشتدت المحن”.

 
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