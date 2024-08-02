هل ستُقفل صحيفة "الجمهوريّة" غداً؟

أكد رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الزميل جورج صولانج لـ"لبنان24" أنّ الجمهورية مستمرة خلافاً لما يقال عن إقفالها غداً، لكنها ستتوقف فقط عن إصدار النشرة الورقية.



وأكد أن فريق العمل في الجريدة سيستمر بالعمل في الجريدة عبر النسخ الإلكترونية.

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وأمس، أصدرت "الجمهورية" بياناً قالت فيه إنها "تدشن عصراً جديداً في الإعلام الرقمي"، معلنة عن "تحولها الاستراتيجي الشامل من نسخة مطبوعة محددة الانتشار في لبنان، لتصبح منصة رقمية إعلامية لبنانية-عربية رائدة، مدفوعةً برؤية مستقبلية واضحة ورغبة قوية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما منها الذكاء الاصطناعي".

وذكر البيان أنّ "الجمهورية تسعى إلى تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، وتقديم محتوى رقمي اكثر ابتكاراً وموثوقاً لجمهورها الواسع"، وأضاف: "في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، أبرمت الجمهورية شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، بما في ذلك مجموعة إعلامية رائدة في الخليج وصحف أوروبية عريقة، هذه الشراكات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإعلامي، وتثري المحتوى الذي تقدمه "الجمهورية" عبر صفحاتها ومنصاتها الإلكترونية لجمهورها المتنوع في العالم العربي وبلدان الانتشار".

وتابع: "ستركز الجمهورية، في هذه المرحلة الجديدة، على تطوير صفحاتها ومنصاتها الرقمية بشكل مستمر، مع الالتزام الراسخ بالقيم التي تقوم عليها، ألا وهي المصداقية، الشفافية، الموضوعية، واحترام الرأي والرأي الآخر، كما ستحرص من خلال المانشيت العالية المستوى وكتابها العريقين الحاليين، إضافة إلى أقلام جديدة على تقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات القراء في لبنان والعالم".