32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرابطة المارونية تهدي اللبنانيين ترنيمة مصورة بعنوان "إسطفان الرائد"
Lebanon 24
02-08-2024
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أهدت الرابطة المارونية في ذكرى تطويب البطريرك إسطفان الدويهي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في كل العالم ترنيمة مصورة بعنوان "إسطفان الرائد" أنشدتها ليال نعمة.
وتمنّى رئيس الرابطة السفير خليل كرم أن يكون "يوم التطويب يومًا لبنانيًا بإمتياز للصلاة معًا كلبنانيين ليعم السلام في لبنان والشرق أرض القديسين والقداسة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
09:56 | 2024-08-01
01/08/2024 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو أثناء حديث أمين عام "الحزب"... هذا ما قام به العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
09:49 | 2024-08-01
01/08/2024 09:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:55 | 2024-08-01
01/08/2024 10:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"
Lebanon 24
"أصبح مريضاً"... فنان لبنانيّ عن جورج وسوف: "أنا محلو بقعد برتاح"
09:45 | 2024-08-01
01/08/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:43 | 2024-08-02
ميقاتي من مقر قيادة الجيش: لسنا دعاة حرب ولن نتردّد في الدفاع عن أرضنا
07:00 | 2024-08-02
خطاب نصرالله والرد "المحسوم".. أسهم الحرب الشاملة تتراجع؟!
07:33 | 2024-08-02
ضربة كبيرة للفنادق... هل تُقفل أبوابها؟
07:18 | 2024-08-02
"الجمهورية" تصدر بياناً: الى الحداثة والتحول الرقمي
07:17 | 2024-08-02
"تيشاع بآف".. لماذا قد يختار "حزب الله" اليوم الأكثر حزناً لدى اليهود للردّ على إسرائيل؟
07:13 | 2024-08-02
للمتطوعين المأمورين المتمرنين.. إليكم هذا البيان المهمّ من الأمن العام
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
02/08/2024 14:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
02/08/2024 14:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
02/08/2024 14:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24