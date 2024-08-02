الرابطة المارونية تهدي اللبنانيين ترنيمة مصورة بعنوان "إسطفان الرائد"

أهدت الرابطة المارونية في ذكرى تطويب البطريرك إسطفان الدويهي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في كل العالم ترنيمة مصورة بعنوان "إسطفان الرائد" أنشدتها ليال نعمة.



وتمنّى رئيس الرابطة السفير خليل كرم أن يكون "يوم التطويب يومًا لبنانيًا بإمتياز للصلاة معًا كلبنانيين ليعم السلام في لبنان والشرق أرض القديسين والقداسة".

Advertisement