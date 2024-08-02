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لبنان

جريحان في حادث سير في زحلة

Lebanon 24
02-08-2024 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين "بيك اب" ودراجة ناريّة مقابل سرايا زحلة.
 
 
وأشارت إلى إصابة شخصين في الحادث.
 
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