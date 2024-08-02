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لبنان

إليكم مواعيد وألية استلام المعاملات في أمانات السجل العقاري

Lebanon 24
02-08-2024 | 06:51
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 أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان أن "أمانة السجل العقاري في  بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 6 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصراً ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة  الثامنة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
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- أمانة السجل العقاري في الشوف: سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 6 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً  وستقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة  الثامنة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

- أمانة السجل العقاري في  عاليه : سوف تقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة  الثامنة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة التاسعة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

- أمانة السجل العقاري في  المتن:  سوف تقوم نهار الخميس الواقع في 8 آب 2024 بتسليم الدفعة  التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات  فيما خص الشعبة الاولى والشعبة الثانية  من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.....

- أمانة السجل العقاري في  كسروان وجبيل: تستقبل نهار الاربعاء الواقع في 7 آب 2024  معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا وستقوم  نهار الجمعة الواقع في  9 آب 2024 بتسليم الدفعة  الدفعة  التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وحددت المديرية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية،  WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

يشار الى ان  مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
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