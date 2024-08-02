بيان جديد من طيران الشرق الأوسط يتعلّق بهذه الرحلات... إليكم ما أعلنته

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن رحلاتها ليوميّ 4 و5 آب 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

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