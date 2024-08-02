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لبنان

للمتطوعين المأمورين المتمرنين.. إليكم هذا البيان المهمّ من الأمن العام

Lebanon 24
02-08-2024 | 07:13
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:
"تمدّد مهلة قبول الطلبات للمتطوعين المأمورين المتمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام ليومين إضافيين بتاريخ 8 و 9 آب 2024".
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الامن العام

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