للمتطوعين المأمورين المتمرنين.. إليكم هذا البيان المهمّ من الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:

"تمدّد مهلة قبول الطلبات للمتطوعين المأمورين المتمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام ليومين إضافيين بتاريخ 8 و 9 آب 2024".