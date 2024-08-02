الجيش: الشكر لكل مَن عايد المؤسسة العسكرية

شكرت قيادة الجيش في بيان "كل مَن عايد المؤسسة العسكرية بمناسبة العيد التاسع والسبعين للجيش بمن في ذلك الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والديبلوماسيون، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية واللبنانيون عمومًا"، متمنية للجميع" الطمأنينة والسلام، وللبنان تجاوُز أزماته قريبًا".

Advertisement