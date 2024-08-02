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لبنان

برقيّة من قائد عسكريّ إيرانيّ بارز إلى نصرالله... ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:50
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بعث قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي، برقية تعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، باستشهاد فؤاد شكر. 

وفي البرقية، أكّد سلامي لنصرالله أنّ "اغتيال شكر يبعث أملاً بانتصار عظيم لجبهة الحق"، وبأنّ "الإسرائيليين ينتظرهم الانتقام القاسي". 
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كما أشار إلى أنّ "الشهيد شكر كان خلاصة شهداء حزب الله". (الميادين)
 
 
 

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