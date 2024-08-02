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لبنان

أُنجز بساعات قليلة على شاطىء الهري... تمثال رملي للبطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي

Lebanon 24
02-08-2024 | 10:20
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⁠أنجز النحات انطونيو عبود على شاطىء سانت انطوان - الهري و بساعات قليلة، تمثالا رمليا يجسد البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي الذي سبق وصممه نصبا حجريا وبرونزيا بأحجام مختلفة.

و⁠التمثال الجديد يظهر الدويهي حاملا صليبه وجالسا على كرسي البطاركة بكل ملامحه وتفاصيل صورته الشائعة .
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