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لبنان

"أنا أصدقه"... هكذا علّق مسؤول إسرائيليّ على تهديدات أمين عام "الحزب"

Lebanon 24
02-08-2024 | 10:21
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ رئيس بلدية حيفا يونا ياهف علّق على التهديدات التي وجّهها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لإسرائيل، من أنّ "المقاومة" ستردّ على اغتيال فؤاد شكر.
 
 
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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، قال ياهف: "للأسف أنا أصدق نصرالله، ففي كل مرة كان يُهدّد فيها بضرب مكان معيّن في مدينتي كانت الضربة تُنفذ".
 
 
 

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