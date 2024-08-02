"أنا أصدقه"... هكذا علّق مسؤول إسرائيليّ على تهديدات أمين عام "الحزب"

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ رئيس بلدية حيفا يونا ياهف علّق على التهديدات التي وجّهها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لإسرائيل، من أنّ "المقاومة" ستردّ على اغتيال فؤاد شكر.

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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، قال ياهف: "للأسف أنا أصدق نصرالله، ففي كل مرة كان يُهدّد فيها بضرب مكان معيّن في مدينتي كانت الضربة تُنفذ".