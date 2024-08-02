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لبنان

دريان: المملكة العربية السعودية كانت وستبقى الى جانب لبنان وشعبه

Lebanon 24
02-08-2024 | 10:33
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زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق اللبنانية وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية  الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في جدة.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن البحث تركز في الشؤون الدينية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بعامة والمؤسسات الإسلامية  بخاصة.
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واكد الوزير آل الشيخ "حرص المملكة العربية السعودية على ان يكون لبنان آمنا ومستقرا ، بخاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها، وان المملكة كانت وستبقى الى جانب لبنان وشعبه"، كما وشدد على ان تكون "المؤسسات الدينية الإسلامية في لبنان باعثة امل وحياة لكافة اللبنانيين".

من جهته شكر المفتي دريان الوزير آل الشيخ على دعوته والمفتين لزيارة مملكة الخير والإنسانية، مؤكدا ان المملكة "هي الداعم الأساسي والمستمر لنهوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها"، وشدد على ان "لبنان يمر بمنعطفات خطيرة ومصيرية تتطلب من اللبنانيين الصمود والصبر والمرابطة والوحدة للمحافظة على كيان الدولة الحاضنة لكل أبناء الوطن".

وأبلغ  دريان الوزير آل الشيخ بأن مؤسسات دار الفتوى والمؤسسات الأخرى الشقيقة في لبنان "ستبقى حصنا للوجود الإسلامي والدور الوطني العربي بفكر وسطي معتدل، بخاصة في ظل التشويه الذي يتعرض له الإسلام والمسلمين بأفكار لا تمت الى عقيدتهم ورسالتهم الحضارية بصلة". 
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