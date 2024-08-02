خبر يحسم الجدل... هل فرضت سوريا رسوماً على اللبنانيين؟

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نفت السفارة السورية في بيروت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض السلطات السورية رسوما على دخول اللبنانيين الأراضي السورية.وصدر عن السفارة بيان جاء فيه: "إن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، ولم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا".وأضاف البيان، "أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصرا، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت". (روسيا اليوم)