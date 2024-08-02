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لبنان

خبر يحسم الجدل... هل فرضت سوريا رسوماً على اللبنانيين؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 10:54
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نفت السفارة السورية في بيروت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض السلطات السورية رسوما على دخول اللبنانيين الأراضي السورية.

وصدر عن السفارة بيان جاء فيه: "إن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، ولم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا".
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وأضاف البيان، "أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصرا، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت". (روسيا اليوم)

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