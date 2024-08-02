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لبنان
بهية الحريري: فلسطين قضية حق وأرض وشعب وحرية
Lebanon 24
02-08-2024
|
12:48
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شاركت النائبة السابقة بهية الحريري في تقبل التعازي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الذي أقامته "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا ومخيماتها في قاعة "نبراس" - طريق المية ومية، بمشاركة ممثلين عن قوى وأحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وطنية وإسلامية تتقدمهم قيادتا حركتي "حماس" و"فتح".
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وألقت الحريري كلمة قالت فيها: "لقد سبق لي وأن زرت غزة واستقبلني الأخ أبو العبد إسماعيل هنية في القطاع. لن نتحدث عن الأنظمة في العالم كله، لكن شعوب العالم كلها مع القضية الفلسطينية، لأنها قضية حق وقضية حرية وقضية أرض وقضية شعب. منذ العام 1948 الى اليوم تتجسد القضية الفلسطينية أكثر فأكثر في نفوس كل الأجيال. ربما في السابق كانوا حتى عمر معين يعرفون ما معنى قضية فلسطينية ، لكن حرب غزة حولت هذه القضية اليوم الى قضية كل الأعمار وكل الأجيال بدون استثناء، وأصبحت الكوفية الفلسطينية رمزاً أساسياً لحريات الشعوب والحرية في العالم كله".
وختمت: "نجدد ادانتنا للعدو الإسرائيلي ولحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، التي يرتكبها هذا العدو ونتانياهو الذي اقتربت نهايته بإذن الله، لأن الحق في النهاية ينتصر على الباطل. رحم الله الأخ الشهيد أبو العبد هنية وجعل مثواه الجنة".
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