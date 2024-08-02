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لبنان

لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
02-08-2024 | 13:01
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أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، أنَّ "فرق مصلحة الانتاج التابعة لها انجزت  صيانة وتركيب كافة المضخات في محطة صيدا الكبرى وعددها 3 مضخات، كما قامت بمعاينة واصلاح كافة الاعطال الكهربائية والالكترونية ولوحات التحكم لتأمين اعادة تشغيل المحطة بطاقتها الانتاجية الكاملة".
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وقالت المؤسسة إنه "للتأكد من دقة الأشغال وأعمال الصيانة المنفذة، بوشر الضخ الى خزانات التوزيع للمناطق المستفيدة وتم التأكد من وصول المياه وفق الكميات اللازمة، وسيتم تشغيل المحطة والاستمرار في الضخ طالما توفر التيار الكهربائي من خط الخدمات العامة".
 
 
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