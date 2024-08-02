ممثل البابا فرنسيس أعلن البطريرك اسطفان الدويهي طوباوياً

سيميرارو: "

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وفي كلمته، قاليطلق على البطريرك اسطفان الدويهي من إهدن البطريرك الماروني وسائر المشرق والراعي الصالح الذي قاد شعبه كاتباً تاريخ المضطهدين، والمساهم بخلاص المظلومين، من الآن وصاعداً لقب طوباوي".وقرعت اجراس الصرح البطريركي ابتهاجا باعلان البطريرك الدويهي طوباوياً لبنانياً جديداً.