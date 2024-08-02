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لبنان

ممثل البابا فرنسيس أعلن البطريرك اسطفان الدويهي طوباوياً

Lebanon 24
02-08-2024 | 14:16
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أعلن ممثل البابا فرنسيس، رئيس مجمع دعوى القديسين الكاردينال مارتشيللو سيميرارو من بكركي، تطويب البطريرك اسطفان الدويهي وسط قرع اجراس الصرح البطريركي .

وفي كلمته، قال سيميرارو: "يطلق على البطريرك اسطفان الدويهي من إهدن البطريرك الماروني وسائر المشرق والراعي الصالح الذي قاد شعبه كاتباً تاريخ المضطهدين، والمساهم بخلاص المظلومين، من الآن وصاعداً لقب طوباوي".
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وقرعت اجراس الصرح البطريركي  ابتهاجا باعلان البطريرك الدويهي طوباوياً لبنانياً جديداً.   
 
 
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