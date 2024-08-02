بالصورة.. تطويب البطريرك الدويهي يجمع باسيل وفرنجية

التقطت عدسات الكاميرات صورة لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية جالساً بجانب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وذلك خلال قداس تطويب البطريرك أسطفان الدويهي في بكركي.

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وكان ممثل البابا فرنسيس، رئيس مجمع دعوى القديسين الكاردينال مارتشيللو سيميرارو من بكركي، أعلن التطويب وسط قرع اجراس الصرح البطريركي .



وفي كلمته، قال سيميرارو: "يطلق على البطريرك اسطفان الدويهي من إهدن البطريرك الماروني وسائر المشرق والراعي الصالح الذي قاد شعبه كاتباً تاريخ المضطهدين، والمساهم بخلاص المظلومين، من الآن وصاعداً لقب طوباوي".











