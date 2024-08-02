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لبنان

بالصورة.. تطويب البطريرك الدويهي يجمع باسيل وفرنجية

Lebanon 24
02-08-2024 | 14:09
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التقطت عدسات الكاميرات صورة لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية جالساً بجانب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وذلك خلال قداس تطويب البطريرك أسطفان الدويهي في بكركي.
 
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وكان ممثل البابا فرنسيس، رئيس مجمع دعوى القديسين الكاردينال مارتشيللو سيميرارو من بكركي، أعلن التطويب وسط قرع اجراس الصرح البطريركي .

وفي كلمته، قال سيميرارو: "يطلق على البطريرك اسطفان الدويهي من إهدن البطريرك الماروني وسائر المشرق والراعي الصالح الذي قاد شعبه كاتباً تاريخ المضطهدين، والمساهم بخلاص المظلومين، من الآن وصاعداً لقب طوباوي".

 



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