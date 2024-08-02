ميقاتي: إعلان تطويب البطريرك الدويهي مناسبة وطنية

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنّ مناسبة إعلان تطويب البطريرك أسطفان الدويهي، تمثل مناسبة وطنية جامعة.

وفي تصريح له عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة من بكركي، أكد ميقاتي أن "المجد يكون بجمع اللبنانيين"، متمنياً أن يحمي الله لبنان وأبنائه.