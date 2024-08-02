باسيل: مع البطريرك الدويهي بدأ التأريخ العلمي للكنيسة المارونية

كتب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على منصة "إكس": "رحلة البطريرك اسطفان الدويهي نحو القداسة بدأها تلميذًا من روما التي عاد منها معلّمًا، وفاض عطاؤه على الموارنة والشرق الذي أحبّه".

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