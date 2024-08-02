Advertisement

لبنان

باسيل: مع البطريرك الدويهي بدأ التأريخ العلمي للكنيسة المارونية

Lebanon 24
02-08-2024 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1229749-638582333078356280.jpg
Doc-P-1229749-638582333078356280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على منصة "إكس": "رحلة البطريرك اسطفان الدويهي نحو القداسة بدأها تلميذًا من روما التي عاد منها معلّمًا، وفاض عطاؤه على الموارنة والشرق الذي أحبّه".
Advertisement
وبمناسبة إعلان البطريرك الدويهي طوبايوياً، اليوم الجمعة، قال باسيل: "معه بدأ التأريخ العلمي للكنيسة المارونية التي جعلت من أرض لبنان وطناً تجذر فيه الموارنة ومنه انطلقوا إلى العالم".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2024-08-02
16:56 | 2024-08-02
16:41 | 2024-08-02
16:00 | 2024-08-02
15:46 | 2024-08-02
15:34 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24