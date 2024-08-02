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لبنان

بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 15:46
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نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان لها "ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية عن الغاء جميع الرحلات من والى مطار بيروت".
 
وكانت أنباء عديدة تحدثت، مساء اليوم الجمعة، عن إلغاء شركات طيران لرحلاتها في مطار بيروت، وذلك بسبب توتر الأوضاع عند جبهة جنوب لبنان.
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واليوم، رصدت عدسة "لبنان24" خلو مطار رفيق الحريري الدولي من زواره، وقد أظهرت صورة تم التقاطها داخل المطار عدم وجود أي شخص في الجناح المخصص للمغادرة.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية أعلنت في بيان، اليوم الجمعة، أن رحلاتها ليوميّ 4 و5 آب 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
 
 
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