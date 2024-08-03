في طرابلس.. اعتدوا عليه بالضرب وسرقوا منه مبلغا ماليا (صورة)

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان المدعو "م.س.م" تعرّض لعملية سرقة بالقرب من مبنى بلدية طرابلس ليلا، حيث اقدم مجهولون يستقلون سيارة مجهولة المواصفات على النزول من السيارة وتشطيب الرجل المذكور بآلات حادة والاعتداء عليه بالضرب المبرح وسرقة مبلغ مالي بالدولار واللبناني وفروا بعدها الى جهة مجهولة.وتم نقل الجريح الى المستشفى للعلاج ووصفت حالته لاحقاً بـ "المستقرة".