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لبنان

"أمر غريب"... عمليات "تجميل وترميم" خارج بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-08-2024 | 01:45
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قال مصدر طبي إن احد المستشفيات في منطقة خارج العاصمة يحصل فيه أمر غريب منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، حيث يحضر كل أسبوع الى المستشفى عدد من السيارات والفانات ناقلا فتيات من جنسيات مختلفة برفقة عدد من الأطباء من بيروت لإجراء عمليات "تجميل وترميم لهن"، لكون هذا النوع من العمليات يشهد رواجا وبات مطلوبا من الزبائن ال"VIP" الذين يحضرون الى لبنان "للترفيه".
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المصدر لفت الى أنه تم إنتقاء هذا المستشفى بسبب الكلفة المتدنية للعملية، ولبُعده عن الانظار نسبيا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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