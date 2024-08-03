"أمر غريب"... عمليات "تجميل وترميم" خارج بيروت

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قال مصدر طبي إن احد المستشفيات في منطقة خارج العاصمة يحصل فيه أمر غريب منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، حيث يحضر كل أسبوع الى المستشفى عدد من السيارات والفانات ناقلا فتيات من جنسيات مختلفة برفقة عدد من الأطباء من بيروت لإجراء عمليات "تجميل وترميم لهن"، لكون هذا النوع من العمليات يشهد رواجا وبات مطلوبا من الزبائن ال"VIP" الذين يحضرون الى لبنان "للترفيه".المصدر لفت الى أنه تم إنتقاء هذا المستشفى بسبب الكلفة المتدنية للعملية، ولبُعده عن الانظار نسبيا.