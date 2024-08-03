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لبنان
بالفيديو.. هذا ما حصل في بكركي لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-08-2024
|
03:30
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كل الأنظار كانت شاخصة أمس الجمعة إلى بكركي التي شهدت زحفا بشريا من كافة المناطق اللبنانية للاحتفال بإعلان تطويب البطريرك الماروني اسطفان الدويهي .
فقد انتظر أبناء إهدن منذ أكثر من 300 عام هذه اللحظة وحلموا بها من جيل إلى جيل.
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"عرس سماوي" هكذا يمكن وصف الحدث أمس، على الرغم مما يمر به لبنان من توترات وتصعيد امني.
فبحضور نحو 12 ألف مؤمن غصت بهم ساحات الصرح البطريركي وحضور سياسي حاشد على رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم إعلان البطريرك الدويهي طوباويا في قداس ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وعلا التصفيق وأطلقت الزغاريد وقرعت الأجراس لحظة إعلان التطويب في باحة الصرح، هي لحظة مؤثرة أدمعت عيون اللبنانيين الذين تسمروا أيضا امام الشاشات لمتابعة هذا الحدث العظيم.
وقد أعلن ممثل البابا فرنسيس رئيس مجمع دعوى القديسين الكاردينال مارتشيللو سيميرارو خلال الاحتفال، أن "البطريرك اسطفان الدويهي من إهدن والبطريرك الماروني وسائر المشرق والراعي الصالح الذي قاد شعبه كاتباً تاريخ المضطهدين والمساهم بخلاص المظلومين فليطلق عليه من الآن وصاعداً لقب طوباوي".
منطقة اهدن التي لم تنم أمس، على وقع الاحتفالات باعلان ابنها طوباويا، تتحضر اليوم السبت للاحتفال بقداس شكر يقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على مدرج "اهدنيات".
المصدر:
لبنان 24
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