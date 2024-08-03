الرئيس سليمان لمناسبة تطويب الدويهي: لنتمعن جيدًا في قراءة تاريخ بلادنا وصُمود أجدادنا

رأى الرئيس العماد ميشال سليمان أن "تطويب البطريرك الدويهي بعدَ زهاء ٤٠٠ سنة، هو رسالة سماوية الى اللبنانيين".



وقال: "فَلْنتمعن جيّدًا في قراءة تاريخ بلادنا وفي صُمود اجدادنا، فنتشبث بأرضنا ولا نفرّط بوحدتنا ورسالتنا ومرجعياتنا الدستورية وأيضًا الدينية الجامعة وأبرزها بطريركية لبنان وسائر المشرق".

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