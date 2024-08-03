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لبنان

وزير الثقافة: أرواح الشهداء تزهر أجيالا جديدة من العزائم المقاومة

Lebanon 24
03-08-2024 | 04:01
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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى "تعقيبا على اغتيال الشهيدين هنيّة وشكر" على حسابه عبر منصة "اكس": "‏إنّهم لا يسقطون. أجسادهم أو أشلاؤها لا فرق، حين يغتالها الغدر تُسجّى هنيهةً على منصّة الحياة، ثم لا تلبث أرواحهم أن تنهض من موت الأجساد، لتتلو صلاة التراب وتسقي بالدم المهراق غراس الحريّة. هكذا تُزهر أجيالٌ جديدة من العزائم المقاومة، وتنمو وتشتد لتزلزل المصير في عيون القتلة ‎أعداء الإنسانية وتقود الزمان إلى عصر التحرير والكرامة. ‎الوفاء للشهداء، يذهبون لنبقى ونكون".
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