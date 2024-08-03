حريق في غابات بلدة عين يعقوب العكارية

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اندلع حريق في غابات بلدة عين يعقوب بمنطقة الجومة في عكار المليئة بأشجار الصنوبر والسنديان، سرعان ما إمتدت النيران بشكل سريع بفعل سرعة الهواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.