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لبنان

من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-08-2024 | 15:30
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ قائداً عسكرياً إسرائيلياً مسؤولاً عن مواجهة حركة "حماس" في غزة، يستعد للإنتقال إلى الحدود مع لبنان لمواجهة "حزب الله".
 
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وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنهُ جرى تكليف قائد الفرقة 252، العميد موران أومر، بقيادة الفرقة 36 الكبيرة التي ستقوم بالمناورة ضد "حزب الله" في لبنان، مشيراً إلى أن "أومر كان المسؤول عن تدمير البنية التحتية لحماس في غزة"، وأضاف: "لقد تسبب أومر باحتكاك قتيالي مستمر بين جنود الجيش الإسرائيلي ومُقاتلي حماس، كما أنه جعل المحاربين الفلسطينيين مشغولين بالدفاع". 
 
وأشار تقرير "معاريف" إلى أن العميد أومر يتواجد مع مقاتليه على خطّ المواجهة في غزة منذ 10 آشهر، موضحاً أن فرقة أومر (252) هي الفرقة الاحتياطية المُدرعة في الجيش الإسرائيلي، وفي الـ7 من تشرين الأول الماضي، كان جنود الاحتياط في الفرقة هم أول من قفز وشارك في القتال ضد عناصر حماس".
 
وتقول "معاريف" إن مقاتلي فرقة 252، قاتلت في غلاف غزة لعدة أيام عقب هجوم 7 تشرين الأول الماضي، كما كانت الفرقة الأولى التي تقوم بمناورة عسكرية داخل غزة، في حين جرى الطلب منها تنفيذ مهام دفاعية عند الحدود الشماليّة مع لبنان.
 
ومن المقرر أن يتولى أومر بعد أيام قليلة منصبه الجديد كقائد للفرقة 36، وهي أكبر فرقة نظامية في الجيش الإسرائيلي، فيما من المُفترض أن تقوم بالمناورة داخل لبنان ضدّ "حزب الله". 
 
ووفقاً لـ"معاريف"، يشير أومر إلى أن الحرب مع لبنان وشيكة، لافتاً إلى أنه في الشمال مع لبنان، هناك تحدّ كنا نستعدّ له منذ سنوات عديدة وليس فقط هذا العام، وقال: "سنفعل كل ما يتطلبه الأمر والفرقة 36 ستقودُ ذلك".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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