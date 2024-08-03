أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم السبت، انه استهدف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية.





وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 11:45 من صباح ‏‏يوم السبت 03-08-2024 موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".‏

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