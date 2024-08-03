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لبنان

اتصال بين بو حبيب ونظيره الدانماركي.. وتشديد على ضرورة تطبيق القرارات الأممية

Lebanon 24
03-08-2024 | 06:13
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 تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالا من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن، معزيا بالضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التي طالت بيروت مساء الثلاثاء الماضي.

وعبر راسموسن عن موقف بلاده "الداعم لموقف الحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشددا على "ضرورة إحترام الشرعية الدولية لصالح كافة الدول، والصغيرة تحديدا، لصون السلم والأمن الدوليين".
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بدوره شكر الوزير بوحبيب نظيره الدانماركي لدعمه، وأكد مجددا "ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الامن 1701"، مشيرا الى ان "تطبيق كافة القرارات الاممية في المنطقة من شأنه ان ينهي دوامة الحروب الدورية ويبني لسلام دائم".

وأوضح أن "الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم جذري للصراع".
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