في ذكرى 4 آب... كلاس: بيروت تُعانِدُ أقسى الأقدار

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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وجدانية في الذكرى الرابعة لتفجير بيروت في 4 آب 2020:"مَجْدِيَّةٌ } لِبَيْروت ، لا { مرثية }...!إلى كلِّ البيروتات التي في بيروت ..!بَيْروتُ العظيمة و المَديَنَةُ المَحْروسَةُ ...!بَيْروتُ الحاضِرَةُ المَبْروكَةُ ...!بيروتُ الصخرَةُ ..!بيروتُ الصُنَوْبَرَة ..!بَيْروتُ النُبُؤَةُ { الحَزْقيلِيَّةُ}..!بيروت ثَغْرُ الرُومِ...!بَيْروتُ الفَلَكُ والمَدَارُ والمَجَرَّةُ ..!بَيْروتُ العَروسَةُ البَحْريَّةُ ..!بَيْروتُ الشُعْلَةُ الحَضَارِيَّةُ..!بَيْروتُ المَجْدُ الكَامِلُ ..!بيروتُ الجرجسيَّة ..!بيروت المُفجَّرة ..!بيروتُ المُفجَّرَة ..!بيروت المقصوفة ..!بيروتُ العروسةُ الدامعة ..!كلُّ هذه { البيروتات } تَسْتَحِقُّ أَنْ تُكُتَبَ فيها { مَجْدِيَّةٌ } لا { مَرٌثِيَّة }..!{ مَجْدِيَّةُ } كَلامٍ مِنْ نُورِ ، لِبَيْروتَ النُورانِيَّة ، الكَثيرَةِ الأَنوار ...!بَيْروتُ المَنَارَةُ والنَوَّارَةُ ..!مَدينَةُ اللَّهِ و كُلِّ الآلِهَةِ و الأنبياء و القِدِّيسينَ والأَوْلِياءِ ..!بيروتُ الكنائسِ والجوامِعِ و الخِلواتُ والمزاراتِ والتَكايا ..!بيروتُ الشَعَّاعَةُ بالحُبِّ ، الفَوََارَةُ بالخَيْرِ ، الفَيَّاضَةُ بالفَضَائِلِ ، تَدْمَعُ ، تَخْشَعُ لا تَرْكَعُ..!بيروتُ المعارف و العلوم و الشرائع..!بيروت الجمال و سيدة الحُسْنِ ..!بيَروتُ { المَدينَةُ الإلَهةُ } ، زَهْرَةُ الشَرْقِ ، أُمُّ الشَرائِعِ ، الدُرَّةُ العُثمانِيَّةُ ، بيروت السعيدَةُ ، بيروتُ الـكاظمَةُ غَيْظَها ، المَكْسورَةُ الخَاطِرِ ، المَفطورَةُ القَلْبِ ..!تَتَّكِئُ على الزَمَنِ ، تَنْتَفِضُ ، تُغْلِقُ كُتُبَ التَاريخِ و التُراثاتِ والحضارات الفينيقيةِ و الهِِيللينيَّةِ و الرُومَانيَّةِ ، تَكْسُرُ رُؤوسَ الطامعيَن ، تَصبُرُ على المِحَنِ ، تَصْفُنُ ، تصبُرُ على مَقالِبِ الأَيَّامِ و دَوراتِ الأَحوَالِ ، تَنْجرِحُ مِنْ غَدراتِ القَدَرِ ، تَأْسَفُ ، تَنْدَمُ ، و لا تَتوبُِ عَنْ فَتْحِ قَلبِِها لِلكِبارِ والصِغارِ والغُزاةِ والهواةِ والضالّينَ والمُشَرَّدينَ والمُهَجَّرينَ والمُنَزَّحينَ والزُوَّارَ المؤمنينَ والزائرينَ السَائحينَ ، و المُتَعَلِّمينَ والمُسْتَشْفينَ و المُصْطَافينَ والمُتَنَزِّهينَ و مُحِبِّي الحَيَاةِ ، والطالبين جِيرَةَ اللَّهِ و قَرابَةَ أَهْلِ السَمَاءِ..!بيروتُ الأَرْضُ والمَاءُ والهَواءُ والسَمَاءُ ..!بيروتُ النَقَاءُ والرَجَاءُ ..!بيروت النورُ والنارُ ... بيروتُ المَدينَةُ ، عاصِمَةُ اللَيلِ والنَهارِ ..!بيروتُ الثَخِيِنَةُ ، الأَقوى مِن أَعتى الأدْهَارِ ، الأَعْبَقُ مِنَ فَوْحِ الوَرْدِ و عِطْرِ كُلِّ الأزْهَارِ ..!بيروتُ تَنْضَحُ بالمَجْدِ ، تَتَنَقّى بالوَجْدِ ، تُعانِدُ أقسى الأقدار...!بيروتُ .. زلزَلتْها براكينُ الأرضِ ، فإهتَزَّتْ و صَمدَتْ .! بُنِيَتْ على صَخْرَةِ تاريخٍ ، أَشْهَقَ من جَبَل !غَزَتها الجَحَافِلُ ، فَحاربَتْ و صَدَّتْهم !غَدَرَ بها ( ضُيُوفُ القَدَرِ ) ، فإستَضَافَتهم ! خَانَها بَعْضُ أهلِها ، فَسامحَتهم !تَطاولَ الأعداءُ عليها ، فَسَحَقَتْهم..!أتُوها فقراءَ ، فذهبوا مَيسورين جاؤوها سُقَمَاءَ ، غادروها أَصحاء قَدِموا اليها أُمِّيينَ ، فصَدَّرَتهم ملافنة عارفين ..!بيروتُ العاصِمَةُ العاصية ..!سيدةُ الحضارة و ستَبقى ..!مَرَّةً ضَحِيَّةً ، و مَرَّةً شاهِدَةً ، و مرَّةً شهيدَةً ، و دَوْماً فِدْيَةً لا ضَحيَّة..!