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لبنان
قبل قليل.. العدو خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق
Lebanon 24
03-08-2024
|
06:40
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خرق الطيران الحربي الاسرائلي جدار الصوت مرتين فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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