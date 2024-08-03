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لبنان

قبل قليل.. العدو خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق

Lebanon 24
03-08-2024 | 06:40
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خرق الطيران الحربي الاسرائلي جدار الصوت مرتين فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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