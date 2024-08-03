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لبنان

"حزب الله" ينعي الشهيد علي نزيه عبد علي

Lebanon 24
03-08-2024 | 06:50
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نعى "حزب الله" في بيان ظهر اليوم، الشهيد علي نزيه عبد علي "جون" مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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