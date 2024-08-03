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لبنان

تحذير لرواد الشاطئ: تقيّدوا بإرشادات السلامة العامة!

Lebanon 24
03-08-2024 | 06:54
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نظراً لما يشهده الشاطئ اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، ذكّرت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، لا سيّما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة.
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كما دعت المديرية الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة.
 
 
هذا وذكرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.
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