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لبنان

ردّاً على "غارة عيتا الشعب" الأخيرة... هذا ما استهدفه "الحزب" اليوم

Lebanon 24
03-08-2024 | 07:26
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أعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم السبت، انه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية.


وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب، استهدفنا ‌‏يوم السبت 03-08-2024 مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏
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