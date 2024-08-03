Advertisement

لبنان

هاشم: آن الأوان ليقف العالم وقفة جريئة

Lebanon 24
03-08-2024 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1229955-638582934323106286.png
Doc-P-1229955-638582934323106286.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، لمناسبة الدعوة إلى اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني، أن "أي تضامن يبقى في حدود البيان، والكلام لم يعد يجدي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة ليس خلال الاشهر العشرة بل منذ 76 عاما، واصبح هذا العالم امام مسؤولياته التاريخية والانسانية، لان تفلت الكيان الصهيوني من كل القيم والمواثيق والقرارات نتيجة حتمية لاحتضان الكيان ودعمه مما جعله غير خاضع للمحاسبة المطلوبة امام فظاعة الاجرام والارتكابات من فلسطين الى لبنان ومساحة المنطقة".
Advertisement

وختم: "آن الاوان ليقف هذا العالم وقفة جريئة وليجرم الكيان الصهيوني ويعطي الحق للشعب الفلسطيني بدولته على ارضه والانسحاب الاسرائيلي من كل الاراضي العربية المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من النقاط وصولا للجولان العربي السوري هكذا يطمئن العالم للاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل ليكون عاما ولبناء السلام الحقيقي الذي للاسف يفتش عنه البعض الان مواربة تحت الردم ومن الأشلاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2024-08-03
11:15 | 2024-08-03
11:15 | 2024-08-03
11:03 | 2024-08-03
11:00 | 2024-08-03
11:00 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24