30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاشم: آن الأوان ليقف العالم وقفة جريئة
Lebanon 24
03-08-2024
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، لمناسبة الدعوة إلى اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني، أن "أي تضامن يبقى في حدود البيان، والكلام لم يعد يجدي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة ليس خلال الاشهر العشرة بل منذ 76 عاما، واصبح هذا العالم امام مسؤولياته التاريخية والانسانية، لان تفلت الكيان الصهيوني من كل القيم والمواثيق والقرارات نتيجة حتمية لاحتضان الكيان ودعمه مما جعله غير خاضع للمحاسبة المطلوبة امام فظاعة الاجرام والارتكابات من فلسطين الى لبنان ومساحة المنطقة".
Advertisement
وختم: "آن الاوان ليقف هذا العالم وقفة جريئة وليجرم الكيان الصهيوني ويعطي الحق للشعب الفلسطيني بدولته على ارضه والانسحاب الاسرائيلي من كل الاراضي العربية المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر وغيرها من النقاط وصولا للجولان العربي السوري هكذا يطمئن العالم للاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل ليكون عاما ولبناء السلام الحقيقي الذي للاسف يفتش عنه البعض الان مواربة تحت الردم ومن الأشلاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
14:00 | 2024-08-02
02/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
00:33 | 2024-08-03
03/08/2024 12:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"استغفر الله".. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"استغفر الله".. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها شاهدوا كيف بدت (صور)
02:39 | 2024-08-03
03/08/2024 02:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
15:46 | 2024-08-02
02/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم
13:01 | 2024-08-02
02/08/2024 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:35 | 2024-08-03
"قنبلة" عند مدخل بلدة لبنانية.. وهذا ما حصل!
11:15 | 2024-08-03
بيانٌ من مصلحة الليطاني بشأن مشروع ري صيدا جزين.. ماذا فيه؟
11:15 | 2024-08-03
رحلة الألف ميل نحو التطويب بدأت بعظامٍ صغيرةٍ خلفَ الأُذن... هكذا تمَّ التعرّف على رفات البطريرك الدويهي
11:03 | 2024-08-03
عبر مُسيرة.. غارة إسرائيلية تستهدف دير سريان في الجنوب
11:00 | 2024-08-03
بوشكيان والحاج حسن: الاولوية اليوم للصناعات التكاملية
11:00 | 2024-08-03
أسعار نارية.. هكذا أثّرت الاغتيالات في لبنان على تذاكر السفر!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 18:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 18:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 18:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24