الخير هنأ أبناء المنية في اوستراليا بالهيئة الإدارية الجديدة

Advertisement

هنأ النائب أحمد الخير جمعية ابناء المنية في أوستراليا انتخاب الهيئة الادارية الجديدة.وقال: "نبارك لجمعية ابناء المنية في أوستراليا، آملين ان تستمرّ مسيرة النجاح لهذه الجمعية العريقة في العمل الاجتماعي بالمغترب والتي أثبتت خلال كل المراحل وقوفها الى جانب أبناء المنية في المغترب والوطن الأم".وختم: "نتقدم بكامل الشكر والتقدير للهيئة الادارية السابقة على ما انجزته خلال ولايتها سائلين الله عز وجل ان يديم على هذه الجمعية نعمة التضامن ومحبة عمل الخير".